Raiffeisen настаивает на снятии санкций с бывшей компании Дерипаски

Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль призвал Евросоюз снять санкции с компании Rasperia Trading, связанной с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. По его словам, это позволит вернуть в Европу активы и €2,1 млрд, заблокированные в России.

«Rasperia владеет акциями Strabag, и €2,1 млрд уже находятся в России. Есть способ это изменить», — заявил Штробль (цитата по Bloomberg).

Если сделка будет одобрена, Raiffeisen сможет получить акции Strabag, продать их и частично компенсировать потери, вызванные решением российского суда, по которому у банка списали почти €2 млрд в пользу Rasperia. Bloomberg отмечает, что многие страны ЕС выступают против снятия санкций. Они полагают, что это создаст опасный прецедент и фактически «вознаградит банк», продолжающий работать в России после начала военных действий на Украине.