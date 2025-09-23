Трамп допустил, что Венгрия откажется от закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп считает, что Венгрия прекратит покупать российскую нефть его разговора с премьер-министром Виктором Орбаном. Господин Трамп отметил, что между ними сложились дружеские отношения.

«Он мой друг, и я пока что не говорил с ним об этом. Но у меня есть ощущение, что, если я поговорю с ним, то он прекратит (покупать нефть из России.— “Ъ”). Думаю, что я это сделаю»,— сказал Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Венгрия получает нефть из России по южной ветке трубопровода «Дружба». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил в интервью The Guardian, что страна бы «мечтала о том, чтобы покупать нефть и газ где-то» кроме России, однако для этого у страны нет подходящей инфраструктуры. Он отметил, что без поставок российской нефти невозможно обеспечить безопасное снабжение страны.