В Новороссийске при раскопках у мемориала «Малая земля» нашли перстень XVIII века
Археологи обнаружили редкий артефакт XVIII века на месте турецкой крепости Суджук-кале в Новороссийске, неподалеку от мемориала «Малая земля». Как сообщает издание «Новороссийский рабочий», среди находок — мужской перстень из медного сплава.
Фото: «Ъ-Кубань»
По словам археолога и реставратора Новороссийского исторического музея-заповедника Игоря Кузина, украшение нашли на глубине около полуметра в отвалах грунта. На перстне, имеющем форму пятилепесткового цветка, заметны насечки в виде розы ветров. Специалист предполагает, что украшение принадлежало рядовому воину.
Ранее на месте крепости археологи находили пули, ядра и другие предметы военного назначения. Теперь начали попадаться элементы быта — подвески, бляшки, фрагменты ножниц и наперстки.
По словам господина Кузина, находку очистили и законсервировали для защиты от окисления. Он выразил надежду, что перстень и другие артефакты пополнят коллекцию Новороссийского исторического музея-заповедника.