Свердловские власти обжалуют отмену постановления о сроке размещения киосков

Власти Свердловской области намерены обжаловать решение Седьмого кассационного суда в Челябинске об отмене постановления регионального правительства от 2022 года о сроке продления договоров о размещении нестационарных торговых объектов (НТО) на два года, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе прямого эфира. «Решение суда отменило пункт в постановлении правительства Свердловской области в части сроков, на которые продляется договор аренды. Мы в этом судебном заседании участия не принимали, потому что ответчиком было правительство региона, но оно намерено обжаловать его в вышестоящем суде, потому что постановление было издано в рамках правового поля, в соответствии с нормативными документами правительства РФ»,— подчеркнул градоначальник.

Суд кассационной инстанции указал, что по федеральной норме срок действия договоров на размещение киосков в регионах должен был истечь не ранее 31 декабря 2026 года, однако в Свердловской области они были продлены всего до 2024-2025 годов. Свердловское правительство пояснило, что «двухлетний срок продления договоров установлен с целью сокращения количества действующих НТО, а не с целью поддержки их владельцев». Как следует из определения суда, постановление российского правительства №353 предусматривает продление договоров о размещении ларьков на семь лет, однако регионы могут сами устанавливать эти сроки.

Принятие постановления о двухгодичном сроке продления договоров на размещение киосков в Свердловской области помогло реализовать реформу НТО в Екатеринбурге с обновленными правилами размещения. Большинство договоров истекают до конца 2025 года. Ларьки, которые не соответствуют утвержденным параметрам, выносят, а установка новых возможна только на основании аукциона. Новые правила предполагают, что плата за размещение киосков вырастет ориентировочно в два-три раза за счет коэффициентов с учетом их расположения. Владельцы НТО неоднократно высказывали недовольство требованиями. В частности, о сносе всех киосков заявляли компании, торгующие мороженым и печатной продукцией.

Василий Алексеев