В поселке Яблоновском обновят более 3 км дорог

В поселке Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи реконструируют четыре улицы общей протяженностью более 3 км в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы завершат до конца 2025 года, затратив свыше 360 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

Сейчас идет реконструкция улицы Юбилейной. Ранее на указанном молодом участке поселка не было тротуаров, ливнестока, а дорога имела гравийное покрытие.

На километровом объекте подрядчики уже установили систему водоотведения и бордюры. Специалисты обустраивают въезды к домам, пешеходные дорожки и укладывают выравнивающий слой. Затем рабочие нанесут верхний слой асфальта, заасфальтируют тротуары, установят знаки, нанесут разметку и смонтируют уличное освещение. На модернизацию Юбилейной выделили около 160 млн руб.

Одна улица — Совхозная длиной 800 м — уже введена в эксплуатацию. Помимо Юбилейной, строители работают на улицах Свободы и Калинина.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали более 23 км муниципальных и региональных дорог в опорных населенных пунктах.

Анна Гречко