В Краснодаре за год втрое выросло предложение квартир в новых домах на аренду

В Краснодаре за год объем предложения квартир в новых жилых комплексах, построенных за последние пять лет, вырос в 3,2 раза. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Аренда». Сейчас 8,6% всех объектов на рынке долгосрочной аренды в городе приходится на так называемые «вчерашние новостройки».

Согласно данным, медианная ставка аренды квартир в таких домах составляет 28 тыс. руб., что лишь на 4,3% выше средней цены аренды в остальном жилом фонде (27 тыс. руб.). Этот показатель минимален среди городов-миллионников.

Наибольшая разница зафиксирована в сегменте студий (8,6%) и двухкомнатных квартир (5,8%). Стоимость аренды студий в новых домах начинается от 16 тыс. руб., однокомнатных — от 20 тыс. руб., двухкомнатных — от 21 тыс. руб., трехкомнатных — от 28 тыс. руб.

«Стоимость квартир во вчерашних новостройках немного выше, чем в старом жилом фонде, за счет возраста домов и дополнительных опций: нового ремонта, мебели, инфраструктуры, закрытых дворов, паркинга, зон отдыха. Однако и в новых проектах можно найти бюджетные варианты»,— пояснил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

В среднем по городам-миллионникам доля квартир в современных проектах составляет 13,1%, а медианная ставка аренды — 45 тыс. руб., что значительно выше показателя Краснодара.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за первые девять месяцев 2025 года количество запущенных в продажу жилых проектов в Краснодаре сократилось на 78% — до двух стартов против девяти годом ранее.

Анна Гречко