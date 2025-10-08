Количество новых жилых проектов в Краснодаре снизилось на 78%
За первые девять месяцев 2025 года количество запущенных в продажу жилых проектов в Краснодаре сократилось на 78% — до двух стартов против девяти годом ранее. Число корпусов уменьшилось на 44% — до 14, следует из данных сервиса bnMAP.pro.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Аналитики учитывали все типы и классы строящегося жилья, доступные в открытой продаже на старте. Проекты реновации и объекты с закрытыми продажами не учитывались.
В целом по городам-миллионникам продажи стартовали в 297 объектах, что на 3,1% больше, чем год назад. При этом количество корпусов снизилось на 11%.
Лидерами по числу запусков стали Москва (45 проектов), Санкт-Петербург и Екатеринбург (по 43).
Эксперты отметили, что с января по сентябрь 2025 года общий объем предложения квартир в строящемся жилье на старте сократился на 9,6%, их суммарная площадь — на 11,9%.
Ситуация в регионах различается. В Краснодаре проектное количество квартир и площадь жилья по корпусам упало более чем на 50%. В Москве при росте числа запусков на 9,8% количество квартир в них снизилось на 20%.
Санкт-Петербург показал рост числа квартир на 74%, Екатеринбург — на 39%.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в сентябре 2025 года Краснодар занял второе место среди городов-миллионников по компактности квартир на вторичном рынке с медианной площадью 45,2 кв. м, уступив только Уфе.