Трамп планирует выступить в парламенте Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил президенту США Дональду Трампу выступить в Кнессете (израильский парламент). Господин Трамп согласился.

Президент США сказал изданию Axios, что, «вероятно, в ближайшие дни отправится в Израиль». «Я обязательно это сделаю (выступлю в Кнессете.—"Ъ"), если они этого захотят»,— добавил Дональд Трамп. Точные даты его визита пока неизвестны.

Сегодня Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение «Хамас» подписали первую фазу сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа. По его словам, находящиеся у «Хамаса» израильские заложники вернутся 13 октября. Палестинское движение призвало господина Трампа заставить Израиль выполнить условия сделки.

