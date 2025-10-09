«Хамас» призвал Трампа заставить Израиль выполнить условия сделки по Газе

Палестинское движение «Хамас» призвало президента США Дональда Трампа обеспечить выполнение Израилем условий первой фазы соглашения об урегулировании в секторе Газа. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Согласно сообщению, «Хамас» призвал «заставить оккупационное правительство (Израиля — “Ъ”) полностью выполнить обязательства по соглашению и не допустить уклонения от выполнения достигнутых договоренностей». В своем заявлении «Хамас» также добавил, что жертвы народа не будут напрасными.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Израиль и «Хамас» договорились на первую фазу плана США по урегулированию вооруженного конфликта.