Дело экс-судьи из Ростова по обвинению во взяточничестве рассмотрят в Краснодаре

Краснодарский краевой суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные объединенной пресс-службы судов региона.

Кроме дела госпожи Коблевой, в суд поступили обвинительные заключения в отношении предполагаемого взяткодателя Владимира Боженко (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредника Николая Студеникина (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ),

Предварительное слушание должно было пройти 8 октября, но заседание отложили.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», предприниматель Владимир Боженко передал Елене Коблевой 500 тыс. руб. за снятие ареста с его имущества, лодки и сетей, ранее арестованных мировым судьей. Посредниками в схеме выступали Леонид Караханов и Николай Студеникин.

Наталья Белоштейн