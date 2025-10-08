Делу экс-судьи Коблевой нашлось место

В Краснодаре в ближайшее время начнется слушание уголовного дела в отношении Елены Коблевой, экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону, обвиняемой в получении крупной взятки. В мае 2025 года дело поступило в Ленинский райсуд Краснодара, но Елена Коблева попросила передать его в любой областной или краевой суд в ЮФО, кроме Краснодарского краевого суда (ККС). В итоге территориальная подсудность была изменена, но дело направили для рассмотрения именно в ККС.

Краснодарский краевой суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении Елены Коблевой, бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону, обвиняемой в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в отношении предполагаемого взяткодателя Владимира Боженко (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредника Николая Студеникина (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона. Предварительное слушание должно было пройти 8 октября, но заседание отложили.

Как ранее сообщал “Ъ”, обвинение полагает, что судья Коблева получила через посредника 500 тыс. руб. от предпринимателя Владимира Боженко за снятие с его имущества (лодки и сетей) ареста, наложенного мировым судом.

Елена Коблева ушла в отставку в декабре 2023 года, в мае 2024 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело, которое сначала было направлено для рассмотрения по существу в Советский райсуд Ростова-на-Дону. Прокуратура инициировала изменение подсудности, указав на возможную необъективность бывших подчиненных Елены Коблевой в ростовском районном суде. Кроме того, госпожа Коблева ранее была председателем одного из составов Ростовского областного суда, поэтому могла сохранить связи в судебной системе региона, заявило обвинение.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, согласившись с доводами прокуратуры, направил дело экс-судьи Елены Коблевой в Ленинский районный суд Краснодара. Материалы поступили в суд в мае 2025 года, однако процесс так и не начался, поскольку экс-судья обратилась в кассационную инстанцию с ходатайством о новом изменении подсудности.

По мнению подсудимой, ее дело не может быть рассмотрено ни в одном из судов Краснодарского края, поскольку в основу обвинения положены результаты оперативно-разыскных мероприятий, разрешение на которые выдавал Краснодарский краевой суд.

Елена Коблева предполагает, что судьи в Краснодарском крае заинтересованы в исходе уголовного дела, поэтому решения в отношении нее якобы не могут отвечать требованиям объективности и беспристрастности.

Экс-судья Коблева просила передать ее дело в любой областной или краевой суд, или в Верховный суд одной из республик в Южном федеральном округе, кроме Краснодарского краевого суда. Четвертый кассационный суд своим постановлением 4 июня частично удовлетворил заявление подсудимой об изменении подсудности, то есть отозвал дело из Ленинского райсуда Краснодара, сообщили “Ъ” в пресс-службе кассации. Однако, вопреки мнению подсудимой, дело было направлено на рассмотрение именно в Краснодарский крайсуд. Елена Коблева обжаловала судебный акт в Верховном суде, но, как рассказали “Ъ” в пресс-службе ВС РФ, решение оставлено без изменений.

Адвокат Максим Хабулиани, осуществляющий защиту Елены Коблевой, не стал комментировать начало процесса в ККС, ссылаясь на адвокатскую тайну. Елена Коблева и ее возможные сообщники находятся под стражей, мера пресечения действует до 19 октября.

Анна Перова, Краснодар