Пострадавшему от нападения хаски в Сочи ребенку оформили инвалидность

Девятилетнему мальчику из Сочи, пострадавшему в результате нападения собак породы хаски, оформлена инвалидность сроком на два года. Об этом «Ъ-Сочи» сообщил отец ребенка Валентин Королев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 февраля в одном из садовых товариществ города, где две сорвавшиеся с цепи собаки напали на школьника. В результате мальчик получил тяжелые травмы лица — животные повредили губу и нос. После оказания экстренной помощи в краевой больнице его доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где в течение полугода проводились реконструктивные операции.

По данным врачей, в ходе хирургического лечения была проведена реконструкция носа с использованием костной ткани, взятой из лобной области. Медики отметили, что вмешательства прошли успешно, а следующий этап лечения связан с восстановлением губы после завершения реабилитации.

Летом мальчик с отцом вернулись в Сочи. Сейчас он обучается по индивидуальной программе, занятия проходят в щадящем режиме. Отец сообщил, что оформил документы для получения пособия по уходу за ребенком.

Как ранее заявлял глава города Андрей Прошунин, муниципальные власти оказывают семье необходимую помощь. По согласованию с лечащими врачами для ребенка планируется организация санаторной реабилитации в Сочи.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ. Владельцу собак предъявлено обвинение, он признал вину. Суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков