Покусанному хаски мальчику из Сочи оформили инвалидность на два года

Девятилетнему мальчику из Сочи, пострадавшему от нападения хаски, оформили инвалидность на два года. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» отец ребенка Валентин Королев-старший.

Фото: t.me / RDKBofficial

Инцидент произошел 26 февраля, когда две собаки, сорвавшиеся с цепи в одном из садовых товариществ Сочи, напали на ребенка. В результате атаки мальчик получил тяжелые травмы лица — животные оторвали часть губы и носа. После оказания экстренной помощи в краевой больнице школьника доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Операции по восстановлению лица проводились в течение полугода. По данным лечащих врачей московской больницы РДКБ, часть хирургических процедур включала реконструкцию носа с использованием костной ткани, взятой из лобной области. Медики отметили, что вмешательства были сложными, но прошли успешно. Следующий этап лечения связан с восстановлением губы после завершения курса реабилитации.

Летом пострадавший школьник с отцом вернулись домой. Сейчас мальчик обучается по индивидуальной программе: занятия проходят ближе к обеду и длятся по 40 минут. Его отец сообщил, что оформил все необходимые документы для получения инвалидности сына и готовит документы в пенсионный фонд для назначения пособия по уходу.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин заявлял, что город оказывает семье всю необходимую поддержку. По его словам, ситуация находится под контролем администрации, с семьей поддерживает связь один из заместителей мэра. После одобрения лечащих врачей власти планируют организовать для мальчика санаторную реабилитацию в Сочи.

В пресс-службе администрации уточнили, что график оздоровительных процедур будет определяться совместно с медицинскими специалистами и родителями ребенка.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Владельцу собак предъявлено обвинение, он признал вину. Суд приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы, однако приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик

