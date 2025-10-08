До 2028 года на восстановление лесов Крыма направят более 180 млн рублей

Более 180 млн руб. будет выделено на восстановление лесов Крыма до конца 2028 года. Средства поступят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, приоритетом станет восстановление насаждений, погибших от пожаров. Проект предусматривает повышение качества лесов, формирование запаса семян для лесовосстановления, а также меры по противодействию возгораниям.

В республике действует 13 лесных питомников и четыре теплицы общей площадью более 80 га. На выделенные средства в Крыму планируется создание новых полезащитных лесных полос, развитие объектов семеноводства и модернизация существующих питомников.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на реконструкцию и восстановление 48 берегоукрепительных сооружений в Крыму планируют привлечь более 30 млрд руб. Из указанной суммы 4,8 млрд руб. намерены направить на семь объектов федеральной собственности. При этом около 16 млрд руб. предполагается перераспределить в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, оставшиеся 14,4 млрд руб. — потребность региона.

Анна Гречко