На Кубани снизилась потребность работодателей в сотрудниках на 22%

В Краснодарском крае на конец августа 2025 года компании заявили в службу занятости о нехватке 76,9 тыс. сотрудников, что на 22% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Краснодарстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В среднем на одного незанятого, состоящего на учете, приходилось 6,73 вакансии. При этом уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,3% от численности рабочей силы — показатель остался на уровне августа 2024 года.

По данным службы, в августе 2025 года в крае признали безработными 2,3 тыс. граждан, что на 22% больше, чем годом ранее. В то же время с учета сняли 1,8 тыс. безработных, что на 3,6% меньше, чем в августе прошлого года.

Численность трудоустроенных безработных в августе 2025 года увеличилась по сравнению с июлем на 1,4%, однако сократилась на 6,4% в годовом выражении и составила 1,1 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае до 2032 года дополнительная потребность в кадрах составит порядка 266,1 тыс. человек.

Анна Гречко