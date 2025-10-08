El Mundo: Трамп передаст Украине Tomahawk с целью подтолкнуть РФ к переговорам

Президент США Дональд Трамп одобрит передачу Украине ракет Tomahawk, но «в небольшом количестве», сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на источники, близкие Белому дому. По их словам, господин Трамп пойдет на этот шаг в расчете на то, что это подтолкнет Россию к переговорам с Украиной. Если из-за отказа Кремля переговоры не состоятся, то США могут увеличить поставки ракет. Когда конкретно и сколько ракет может быть поставлено, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На этой неделе Дональд Трамп сказал, что окончательное одобрение зависит от того, как Украина планирует использовать ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что поставки этих ракет Киеву приведут к разрушению отношений Москвы и Вашингтона.

По данным Axios, в администрации США обеспокоены тем, смогут ли американские власти контролировать применение дальнобойных ракет Украиной. Telegraph писала, что поставки могут занять несколько месяцев, при этом Украина может получить ракеты без права применения.

