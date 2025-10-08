Telegraph: Украина может получить от США ракеты Tomahawk без права применения

Если поставки Украине крылатых ракет Tomahawk будут одобрены, они могут занять несколько месяцев. При этом Украина может остаться без права на применение этого оружия, пишет британская газета The Telegraph.

По данным газеты, в Киеве по-прежнему не уверены, передадут ли им ракеты Tomahawk. Зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернов, уточняет The Telegraph, ожидает от президента США Дональда Трампа любого решения — от полного отказа поставок Tomahawk до их поэтапной передачи.

Ранее Дональд Трамп говорил, что почти принял решение о поставках Tomahawk Украине. При этом, отмечал американский президент, перед отправкой ракет ему нужно понять, как Украина собирается их использовать.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Томагавки" в тумане».