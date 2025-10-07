Axios: США обеспокоены возможностью контроля за применением Tomahawk Украиной

В администрации США обеспокоены тем, смогут ли американские власти контролировать применение дальнобойных ракет Tomahawk Украиной. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

Речь идет о ракетах, которые закупят для Украины страны НАТО. По словам собеседников издания, власти Украины пока не знают, какое решение по поставкам соответствующего вооружения Киеву принял президент США Дональд Трамп.

Накануне господин Трамп сказал, что окончательное одобрение зависит от того, как Украина планирует использовать ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что поставки этих ракет Киеву приведут к разрушению отношений Москвы и Вашингтона. Reuters на прошлой неделе назвало такие поставки маловероятными.