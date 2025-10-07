Состояние пострадавших в ДТП в Крыму оценивается как средней степени тяжести

В результате аварии в Крыму пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних. Четверо госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще одной пострадавшей оказана амбулаторная помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции Крыма, 5 октября водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа, а также трехлетний и 14-летний пассажиры «Лады».

По факту происшествия проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура Крыма.

Анна Гречко