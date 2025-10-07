Адыгея заняла третье место в России по темпам экономического роста

Адыгея заняла третье место среди российских регионов по темпам экономического роста — валовой продукт республики может увеличиться на 6,5% в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба правительство региона со ссылкой на прогноз Минэкономразвития РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Лидером стал Чукотский автономный округ с показателем 20,8%, на втором месте — Калужская область с ростом 7,7%. Четвертую позицию занимает Удмуртия (5,6%), пятую — Кабардино-Балкария (5,5%). Всего рост экономики по итогам года ожидается в 79 субъектах страны.

В 2026–2028 годах Адыгея сохранит высокие темпы развития — в среднем 5,3% ежегодно, отмечают в правительстве республики. Это связано с запуском промышленной зоны в Тахтамукайском районе и строительством горнолыжного курорта Лагонаки.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что количество жителей Адыгеи, работающих в статусе самозанятых, за восемь месяцев 2025 года выросло на 17% и превысило 32 тыс. человек.

Анна Гречко