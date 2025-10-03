За восемь месяцев в Адыгее число самозанятых выросло на 17%

Количество жителей Адыгеи, работающих в статусе самозанятых, за восемь месяцев 2025 года выросло на 17% и превысило 32 тыс. человек. Об этом сообщили изданию «Ведомости Юг» в региональном управлении ФНС.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основную часть базы составляют физические лица — 30 876 против 26 521 годом ранее (+16,4%). Число индивидуальных предпринимателей, выбравших налог на профессиональный доход, увеличилось на 35,9%, до 1010 человек. Наиболее динамичный рост показали иностранные граждане — с 149 до 228 человек (+53%).

ФНС отмечает сокращение доли так называемых «спящих» регистраций — тех, у кого нет операций и начислений налога. Если в августе 2024 года их было 14,2% от общего числа (3881 человек), то в августе 2025 года — лишь 3,9% (1242).

Общее количество тех, кому рассчитан налог, увеличилось за год на 31,2%, до 30 872 человек. Среди них физлица прибавили 30,1%, ИП — 55,4%, иностранные граждане — 64%. В структуре базы на август 2025 года физлица занимают 96,1%, индивидуальные предприниматели — 3,1%, иностранцы — 0,7%. По сравнению с прошлым годом их доли изменились незначительно: немного выросла доля ИП и иностранцев при сокращении доли физлиц.

Вячеслав Рыжков