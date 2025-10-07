В Краснодаре капитально ремонтируют коллектор на улице Снесарева
В районе улицы Снесарева в Краснодаре начался капитальный ремонт ливневого коллектора, собирающего воду с Комсомольского, Гидростроя и Пашковского жилых массивов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Старые железобетонные трубы диаметром два м демонтируют и заменят на новые пластиковые. Через каскад обновленный коллектор будет сбрасывать дождевые стоки в реку.
На объекте работает строительная техника, подрядчик обязался завершить реконструкцию к началу декабря. В мэрии уточняют, что стройка не мешает жителям близлежащих домов.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодара 6 октября объявила конкурс на поиск подрядчика для разработки проекта ливневого коллектора на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова. Сумма контракта составит 54,5 млн руб. из городского бюджета.