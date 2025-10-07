В Краснодаре на проект участка коллектора на Московской направят 54 млн рублей

Администрация Краснодара 6 октября объявила конкурс на поиск подрядчика для разработки проекта ливневого коллектора на улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова. Сумма контракта составит 54,5 млн руб. из городского бюджета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит подготовить проектную и рабочую документацию, а также материалы инженерных изысканий. В проекте необходимо предусмотреть восстановление проезжей части и прилегающей территории.

Работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года, а все условия контракта — к 17 сентября 2026 года. Заявки принимают до 22 октября. Заказчиком выступает МКУ МО Краснодар «Городская сеть ливневой канализации».

Алина Зорина