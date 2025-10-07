ФАС может выдать новые предупреждения нефтяным компаниям из-за роста цен на АЗС

Федеральная антимонопольная служба изучает ситуацию с ценами на заправках в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. Он допустил новые предупреждения для нефтяных компаний из-за роста цен на АЗС.

«Посмотрим внимательно»,— сказал господин Шаскольский (цитата по ТАСС). Он добавил, что в России стремятся к ценам на топливо на АЗС не выше уровня инфляции. По данным Росстата, с 23 по 29 сентября бензин сильнее всего подорожал в Севастополе (+5,6%) и в Крыму (+4,9%).

В сентябре ФАС выдала предупреждение ООО «Газпром нефть — Региональные продажи» из-за разных цен на топливо на АЗС в Тюмени и Тюменском районе. Позже сеть заправок исполнила требование службы и установила одинаковые цены. В августе ФАС проводила проверки на 12 тыс. АЗС по всей стране.

Подробнее о росте цен на топливо в России — в материале «Ъ» «Бензин соревнуется с инфляцией».