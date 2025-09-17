ФАС выдала предупреждение структуре «Газпром нефти» из-за цен на АЗС в Тюмени

Тюменское управление ФАС выдало ООО «Газпром (MOEX: GAZP) нефть — Региональные продажи» предупреждение из-за разных цен на топливо на АЗС в Тюмени и Тюменском районе. Об этом “Ъ” сообщили в ФАС.

По данным службы, компания, занимающая доминирующее положение на рынке в регионе, повышала стоимость топлива на отдельных АЗС без экономически или технологически обоснованных причин. ФАС усмотрела в таких действиях признаки нарушения законодательства о конкуренции (п. 6 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»).

Компания должна исполнить предупреждение до 29 сентября. В противном случае ФАС намерена возбудить антимонопольное дело. В службе отметили, что продолжают следить за ситуацией на топливном рынке.

Ольга Семеновых