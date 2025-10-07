Грета Тунберг ответила Трампу на совет обратиться к врачу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что президент США Дональд Трамп сам страдает от проблем с управлением гневом. Так она ответила на его критику в свой адрес. Господин Трамп накануне назвал девушку «злой и сумасшедшей» и посоветовал ей обратиться к врачу.

«Я бы с радостью получила любые имеющиеся у вас рекомендации по борьбе с так называемыми "проблемами с управлением гневом", поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, видимо, тоже страдаете от них»,— отреагировала Грета Тунберг на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

2 октября Грету Тунберг в составе команды активистов на судах флотилии «Сумуд» («Флотилия свободы») задержали израильские военнослужащие. Суда направлялись в Газу с целью прорвать морскую блокаду и доставить жителям гумпомощь. Активистов доставили в израильский порт, а после депортировали. Участники миссии рассказали, что подверглись издевательствам со стороны израильских военнослужащих. МИД Израиля это отрицает.

