«Задержание флотилии вызвало протесты, высылку дипломатов и призывы к забастовкам»

Перехват ВМС Израиля части судов «Флотилии свободы», которая пыталась дойти до сектора Газа, вызвал оживленную реакцию в мировых СМИ. Обозреватели оценивают инцидент в море, пытаясь понять, к каким последствиям он может привести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Global Sumud Flotilla / Handout / Reuters Фото: Global Sumud Flotilla / Handout / Reuters

Грета Тунберг и другие активисты задержаны. Израильские военные перехватили суда с гуманитарной помощью для Газы

Флотилия пытается прорвать 18-летнюю блокаду сектора Газа Израилем и доставить помощь в охваченный войной анклав, используя корабли, которые отправляются из портов по всему Средиземноморью.

Организаторы флотилии назвали перехват Израилем судов «незаконным нападением» на гуманитарную помощь, в то время как Израиль заявил, что активисты были «заинтересованы не в помощи, а в провокации».

Турция начинает расследование задержания активистов флотилии Газы

Главная прокуратура Стамбула объявила о начале расследования задержания Израилем 24 турецких активистов в международных водах. Рано утром в четверг израильские силы высадились на суда флотилии «Глобальный Сумуд», направлявшейся в Газу для прорыва израильской блокады. По данным расследования, среди задержанных в ходе рейда были 24 гражданина Турции.

В заявлении прокуратуры говорится, что расследование проводится по следующим пунктам: нарушение международного морского права, похищение людей, угон транспортных средств, грабеж, повреждение имущества и пытки.

Израиль перехватил суда с помощью для Газы

Израильские ВМС остановили суда международного флота помощи, который хотел привезти гуманитарную помощь в Газу. Израиль говорит о провокации. «Глобальная флотилия Сумуд» включает в себя более 40 гражданских судов с примерно 500 человек на борту, среди которых парламентарии, юристы и Грета Тунберг. Они сами говорят, что их цель — прорвать израильскую блокаду сектора Газа и доставить продукты и лекарства. Они также хотят на берегу выразить протест против израильских военных действий.

Израиль блокирует флотилию с гуманитарной помощью Газе и перехватывает ее главные суда, фактически останавливая миссию

Члены флотилии, в числе которых корреспондент El Pais, ранее заметили рядом около 20 кораблей. Израильские военные высадились на суда, чтобы остановить миссию после месячного плавания. Все на борту были в состоянии готовности, осознавая неизбежность этого. Первым делом члены экипажа выбросили за борт все электронные устройства. Цель состояла в том, чтобы Израиль не мог получить какую-либо информацию о людях, вовлеченных в миссию, как на борту, так и на земле, и не мог подвергнуть их преследованиям. Когда солдаты приблизились к судам, весь экипаж надел спасательные жилеты, собрался в самой широкой части судна и ждал, подняв руки и положив паспорта в карманы. Чтобы продемонстрировать ненасильственный характер миссии, всем ее участникам сообщили, что им нельзя вступать в прямое взаимодействие с военными или смотреть им в глаза. Всем сказали подчиняться приказам.

Как мир реагирует на перехват Израилем флотилии, шедшей в Газу

Итальянские профсоюзы призывают к забастовке, в то время как протесты по всему миру нарастают, а многие правительства критикуют Израиль. Израиль перехватил «Глобальную флотилию Сумуд», направлявшуюся в Газу, что вызвало резкую критику со стороны мировых лидеров и протесты с осуждением рейда (против флотилии.— “Ъ”) на улицах городов по всему миру, в том числе в Стамбуле, Афинах, Буэнос-Айресе, Риме, Берлине и Мадриде. Среди 500 участников флотилии были граждане 44 стран. Реакция мировых лидеров варьировала от прямого осуждения до призывов к Израилю предоставить консульствам доступ к их задержанным гражданам.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Задержание Израилем флотилии вызвало протесты, высылку дипломатов и призывы к забастовкам

Когда израильские силы начали давно ожидавшийся перехват пропалестинской флотилии… резонанс от произошедшего распространился по всему миру...

В Италии, где в прошлом месяце прошла всеобщая забастовка в поддержку флотилии, тысячи людей вышли в городах по всей стране, чтобы поддержать «Флотилию свободы», состоящую из более чем 40 гражданских судов, на борту которых находятся около 500 парламентариев, юристов и активистов, включая Грету Тунберг. Протесты также прошли в Брюсселе, Афинах, Буэнос-Айресе и Берлине, а правительство Испании призвало Израиль обеспечить безопасность и права активистов. В Риме сотни людей, скандировавших «Давайте все заблокируем», собрались перед вокзалом Термини, что побудило власти ограничить доступ и закрыть некоторые станции метро. Пропалестинские демонстранты прошли маршами в Милане, Турине и Генуе, а протестующие в Неаполе и Пизе ненадолго заняли платформы вокзалов и заблокировали поезда. Тысячи людей также собрались в Болонье с транспарантами и флагами. По оценкам итальянских СМИ, на улицы Рима в поддержку флотилии вышло около 10 тыс. протестующих, в то время как местные телеканалы строили предположения о судьбе нескольких итальянских парламентариев, находящихся на судах флотилии.

The Times of Israel (Иерусалим, Израиль)

Израиль перехватил следовавшую в Газу флотилию, задержал Тунберг и других, заявив, что «она и ее друзья в порядке»

Незадолго до того, как военные начали подниматься на суда, палестинские террористы выпустили пять ракет из северной части Газы по Ашдоду. Четыре ракеты были перехвачены средствами ПВО, а одна упала на открытой местности, сообщила Армия обороны Израиля. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Перехват флотилии произошел после того, как организаторы отклонили призывы передать гуманитарную помощь и пообещали продолжить движение в сторону Газы, опустошенной почти двумя годами боевых действий, которые были спровоцированы разрушительным вторжением «Хамаса» на юг Израиля из-за якобы тактики «запугивания» со стороны израильских военных. Организаторы заявили в соцсети X, что сохраняют «бдительность, поскольку мы входим в район, где предыдущие флотилии были перехвачены и/или атакованы». Израиль блокировал аналогичные попытки в июне и июле…

