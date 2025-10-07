Трамп назвал Грету Тунберг сумасшедшей и посоветовал обратиться к врачу

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг «злой и сумасшедшей». Так он прокомментировал журналистам вопрос о депортации активистки из Израиля.

По словам главы Белого дома, Грета Тунберг «больше не занимается окружающей средой». «Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу»,— заявил господин Трамп (цитата по ТАСС).

Ранее Грету Тунберг в составе команды активистов на судах флотилии «Сумуд» («Флотилия стойкости») задержали израильские военнослужащие. Суда направлялись в Газу, с целью прорвать морскую блокаду и доставить жителям гуманитарную помощь. Активистов доставили в израильский порт, а после депортировали.