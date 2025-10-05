Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Израиля назвал ложью заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг

В министерстве иностранных дел Израиля опровергли сообщения о жестоком обращении со шведской активисткой Гретой Тунберг.

Активистка Грета Тунберг на борту судна «Флотилии свободы», перехваченного силами безопасности Израиля

Активистка Грета Тунберг на борту судна «Флотилии свободы», перехваченного силами безопасности Израиля

Фото: ISRAEL FOREIGN MINISTRY / Handout / Reuters

Активистка Грета Тунберг на борту судна «Флотилии свободы», перехваченного силами безопасности Израиля

Фото: ISRAEL FOREIGN MINISTRY / Handout / Reuters

«Утверждения о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии "Хамас"-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», — сообщила пресс-служба МИД Израиля в соцсети X.

Сама госпожа Тунберг и другие задержанные отказались ускорить депортацию и настояли на продлении срока своего пребывания под стражей, заявили в МИД. Там отметили, что израильские власти не получали от Греты Тунберг жалоб «ни на одно из этих нелепых и беспочвенных обвинений».

В начале октября власти Израиля остановили 13 судов «Флотилии свободы»: на борту были активисты с гуманитарной помощью. Среди них была и госпожа Тунберг. Позже британская газета The Guardian сообщила, что активистка подвергается жестокому обращению со стороны работников изолятора. По информации издания, ее содержали в камере с клопами.

Новости компаний Все