МИД Израиля назвал ложью заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг

В министерстве иностранных дел Израиля опровергли сообщения о жестоком обращении со шведской активисткой Гретой Тунберг.

Активистка Грета Тунберг на борту судна «Флотилии свободы», перехваченного силами безопасности Израиля

Фото: ISRAEL FOREIGN MINISTRY / Handout / Reuters

«Утверждения о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии "Хамас"-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», — сообщила пресс-служба МИД Израиля в соцсети X.

Сама госпожа Тунберг и другие задержанные отказались ускорить депортацию и настояли на продлении срока своего пребывания под стражей, заявили в МИД. Там отметили, что израильские власти не получали от Греты Тунберг жалоб «ни на одно из этих нелепых и беспочвенных обвинений».

В начале октября власти Израиля остановили 13 судов «Флотилии свободы»: на борту были активисты с гуманитарной помощью. Среди них была и госпожа Тунберг. Позже британская газета The Guardian сообщила, что активистка подвергается жестокому обращению со стороны работников изолятора. По информации издания, ее содержали в камере с клопами.