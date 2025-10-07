Онлайн-продажи алкоголя и сигарет в России могут начать в 2027 году

Онлайн-продажа российского вина по биометрии может начаться в России в 2026 году, заявил замгендиректора центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Святик. По его словам, дистанционные продажи всего алкоголя и сигарет могут запустить в 2027 году.

Господин Святик уточнил, что сейчас запущен эксперимент по продаже онлайн энергетиков. Старт пилотного проекта по продаже российского вина на онлайн-площадках запланирован на второй квартал 2026 года, алкоголя и сигарет — на четвертый квартал 2027 года. Презентацию с этими данными он представил на форуме E-Retail, передает ТАСС.

В 2021 году Владимир Путин поручил правительству и «Почте России» провести эксперимент по продаже российских вин через агрегаторы «Почты России». Правкомиссия одобрила соответствующий проект закона в 2023 году, но МВД не поддержало его, и документ сняли с рассмотрения. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя поэтапно.

