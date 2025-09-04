Вино вливается в доставку

Правительство планирует разрешить онлайн-продажу алкоголя. Прежде идею неоднократно обсуждали, но до внедрения системы дело так и не дошло. Как именно это будет работать, чиновники не уточняют. Однако, вероятно, купить алкоголь онлайн можно будет как на маркетплейсах, так и в интернет-магазинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Это допустил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, выступая на Восточном экономическом форуме: «На платформах можно будет продавать товары, свободная реализация которых сейчас ограничена. Мы сейчас это активно обсуждаем. У коллег есть интерес к работе с такими группами товаров. Мы сделали достаточно универсальную норму, которая может подойти к любому виду товара, если в отраслевом законодательстве будет возможность на цифровых платформах его реализовывать».

По данным источников РБК, запуск пилотного проекта ожидается в августе следующего года, речь о торговле российскими винами. В будущем меру хотят распространить и на другие категории спиртных напитков. Подтверждать возраст покупателей будут через Единую биометрическую систему. За образец власти могут взять аналогичный механизм, который внедрят для дистанционной продажи энергетиков уже в декабре 2025-го. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя поэтапно:

«У нас есть и система ЕГАИС, и Единая биометрическая система. Я уверен, что наличие связки между двумя системами позволит реализовать полностью контролируемый механизм продаж.

При этом мы считаем, что можно начать с российского вина, этим немножко помочь российским виноделам. В целом повысится рентабельность до 18-22%, увеличится выручка на 20%. Мы предлагаем открывать этот канал осторожно, допустить на онлайн-рынок только компании с оборотом от 1 млрд руб. Это усилит сознательность тех участников рынка, которые планируют на нем работать. Мы предлагаем никаких критериев не устанавливать, а дать возможность любой винодельне реализовывать свою продукцию».

Идею легализовать онлайн-продажу алкоголя обсуждают многие годы. В 2017-м Минфин разработал законопроект: планировалось создать реестр продавцов, которым разрешена торговля спиртным таким способом. Позже министерство предлагало запустить онлайн-продажи через «Почту России» в Москве и области. Но законопроект так и остался на бумаге.

Из-за большого количества противоречий реализация проекта и на этот раз под большим вопросом, говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин: «Я, например, живу в каком-нибудь небольшом отдаленном городе, где нет магазинов, которые поставляют мою любимую "Фанагорию" и "Абрау-Дюрсо". Я заказываю в интернете, все согласовано, я получаю заказ. Я уверен, что будет взрыв. Против этого будут возражать сетевики, потому что это удар по их выручке. В Европе это реализуется так: в интернете находишь производителя, договариваешься о месте доставки и количестве. Если берешь, условно, оптом, тебе делают скидку, в итоге считают цену с доставкой до двери.

Я думаю, будет большое разбирательство из-за того, что это делается специально для российских виноделов. Пустят ли туда импортное вино? Не пустить с точки зрения антимонопольного законодательства нельзя. Но если пустят, тогда нелегко придется российским виноделам. И как это будет работать с ограничением в Вологде, где продают алкоголь с 12:00 до 14:00. А через онлайн-заказ алкоголь можно будет доставлять? Покупка ведь проходит по ЕГАИС, где товары проходят до 23:00. Это интересный вопрос».

Представители Wildberries & Russ и «Яндекс Маркета» сообщили “Ъ FM”, что поддерживают инициативу правительства по запуску онлайн-продаж алкоголя. Более того, они готовы протестировать механизм подтверждения возраста покупателей по биометрии. Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что уже в октябре на кассах самообслуживания можно будет покупать энергетики и спиртное. По его словам, для подтверждения возраста потребуется регистрация в Единой биометрический системе. Аналогичное решение может применяться для онлайн-продаж российского вина.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин