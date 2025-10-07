Более 728 тыс. клиентов НПФ Сбербанка подали заявления на перевод накопительной пенсии в ПДС

За три квартала 2025 года решение о переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС) приняли почти 395 тыс. клиентов негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка (MOEX: SBER). Общая сумма заявок превысила 60 млрд руб. С начала 2024 года такое решение приняли более 728 тыс. лиц, формировавших накопления в НПФ, а общий объем средств, заявленных к переводу, превысил 131 млрд руб.

Клиентам, оформившим заявления в этом году, средства поступят на счета ПДС в марте 2026 года. «Такой перевод позволит самостоятельно решать, как распоряжаться этими средствами»,— отмечает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Согласно данным ЦБ, по состоянию на 30 июня 2025 года крупнейшими НПФ по объему пенсионных накоплений были «ВТБ Пенсионного фонда» (977 млрд руб.), НПФ Сбербанка (765 млрд руб.), «Газфонда Пенсионные накопления» (681 млрд руб.). Также объем пенсионных накоплений фондов, объединенных в НПФ «Будущее», на отчетную дату составлял 684 млрд руб.

Всего объем привлеченных средств в ПДС на середину 2025 года превысил 414 млрд руб., а количество участников программы достигло 5,4 млн человек. Кроме того, в августе более 1,8 млн клиентов НПФ получили на свои счета более 32 млрд руб. по программе государственного софинансирования.

Андрей Ковалёв