Сбережения государственного масштаба

Программы долгосрочных сбережений (ПДС) уверенно расширяют нишу на рынке негосударственных пенсий. К середине 2025 года объем привлеченных средств превысил 414 млрд руб., а количество участников достигло 5,4 млн человек. Из-за различных преференций в виде софинансирования и налогового вычета ПДС выглядят гораздо привлекательнее, чем программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и обязательного пенсионного страхования (ОПС). Рынок будет концентрироваться вокруг НПФ, входящих в банковские группы, причем переманивание клиентов из конкурирующих групп будет затруднено сложностью и длительностью этого процесса.

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Пенсионные фонды пришли в движение

По данным Банка России, количество участников программы долгосрочных сбережений на 30 июня 2025 года превысило 5,4 млн человек, а общий объем привлеченных средств на счетах — 414 млрд руб. Количество новых клиентов, заключивших договор по ПДС, ежемесячно увеличивалось на 300–500 тыс. человек, а сумма вложенных средств — на 30 млрд руб.

За год количество участников программы возросло почти в восемь раз, а объем привлеченных средств — почти в 13 раз.

11 июля на встрече представителей Минфина, НАПФ с сотрудниками социальных организаций в Тюмени начальник отдела департамента финансовой политики Минфина Наталия Каменская заявила, что государственное софинансирование участников ПДС за 2024 год составит более 51 млрд руб. Руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский заявил, что 28 июля участники программы ПДС, оформившие договоры в НПФ Сбербанка, увидели информацию о положенном им государственном софинансировании за 2024 год. Поддержку получат более 1,8 млн человек на общую сумму около 32 млрд руб.

Причем фонды показывают уже достаточно привлекательные результаты. Участники ПДС в НПФ Сбербанка получили значительный инвестиционный доход (17,8% годовых). По итогам первого полугодия 2025 года гросс-доходность портфеля ПДС «НПФ Альфа» составила 21,5% годовых, по резервам в целом (включая НПО) — 22% годовых.

Программа долгосрочных сбережений формально была запущена 1 января 2024 года, однако начала набирать темпы только с середины прошлого года (см. “Ъ” от 10 июля 2024 года). ПДС предполагает возможность формировать накопления за счет добровольных взносов физлиц и ранее сформированных ими пенсионных накоплений в рамках 15-летнего договора с НПФ. По программе предусматривается госсофинансирование на сумму до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет. Кроме того, действует налоговый вычет со взносов на сумму до 400 тыс. руб. в год. Также предусмотрена возможность использовать средства со счетов ПДС при критических заболеваниях или потере кормильца.

Введенные и ожидаемые стимулы по продвижению новой программы вызвали интерес со стороны участников рынка. Сейчас ПДС доступна в 35 НФП. Причем в прошлом году впервые за двадцать лет в отрасли появились новые игроки — «Т-Пенсия», «Ренессанс Накопления», «НПФ Совкомбанк», «НПФ Альфа» (см. “Ъ” от 27 сентября 2024 года).

В этом году к ним добавился НПФ «Согласие—Пенсионный фонд». Впрочем, как сообщили в Банке России, на текущий момент заявки на создание новых НПФ отсутствуют, однако отдельные банковские и страховые группы имеют планы по созданию или приобретению собственного пенсионного фонда.

По сути, новая программа должна оживить рынок пенсионных услуг. В настоящее время граждане имеют возможность формировать дополнительные пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. Однако с 2014 года новые поступления по программе ОПС были заморожены, и она развивалась за счет привлечения в НПФ средств «молчунов» из ПФР (сейчас СФР), а также инвестиционного дохода от размещения накоплений граждан.

По данным ЦБ, объем обязательств по договорам ОПС по итогам первого квартала 2025 года сократился в годовом выражении на 4,5%, тогда как в предшествующие годы обязательства росли на 2–8%. Суммарно обязательства составили менее 3 трлн руб. В статистике Банк России пока не выделяет отдельно данные по ПДС, и совокупные обязательства по НПО и ПДС по итогам первого квартала 2025 года (как и в предыдущие годы) выросли в пределах 1%. Однако если из этих данных исключить обязательства по ПДС, то снижение могло составить 15%.

Пока более 80% договоров по программам ПДС сосредоточены вокруг НПФ госбанков — Сбербанка и ВТБ.

На середину 2025 года с НПФ Сбербанка было заключено более 3,5 млн договоров, с НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» — около 1 млн. Как заявили в НПФ Сбербанка, 8,4% клиентов, заключивших договоры по программе долгосрочных сбережений, являются участниками программы ОПС. Концентрация большинства участников программы ПДС вокруг двух крупных фондов, аффилированных с банковскими группами, является ожидаемой, отмечают эксперты. Из-за недостаточной осведомленности граждан именно крупная розничная банковская сеть стала лучшим каналом продвижения программы. «Поэтому больший объем продаж показывают те игроки рынка, кто имеет свою банковскую сеть продаж»,— указывает гендиректор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина.

Как считает глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай, в скором времени молодые фонды, такие как «НПФ Альфа» и «Т-Пенсия», внесут значимый вклад в развитие рынка, так как смогут подключить собственные сети для продвижения продукта. Конкуренция в целом «сводится к конкуренции промобюджетов банков, которые поставят ПДС на свои полки», отмечает гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов.

Однако угрозы того, что фонды массово начнут переманивать клиентов из других НПФ, участники рынка на данный момент не видят.

В том числе из-за сложности и длительности перевода пенсионных средств. Так, на перевод средств ОПС из одного фонда в другой, а затем перевод ОПС в ПДС в новом фонде уходит три года. При этом, чтобы не потерять часть дохода, заявление должно попасть в год фиксации дохода. Для сохранения всего дохода необходимо подать заявление о срочном переходе, которое будет исполнено через пять лет после подачи. Перевод средств из ПДС одного фонда в другой занимает пять лет.

Бонусы приносят пользу

Однако значительной проблемой, тормозящей приток новых участников в программу, является неосведомленность граждан о механизме работы программы, а также бонусов и гарантий. Во многом эта проблема может быть решена путем использования соцсетей, включая Telegram, отмечают участники рынка. Еще одним тормозящим фактором является слабое желание граждан формировать долгосрочные сбережения в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры.

Впрочем, некоторые НПФ уже предоставляют клиентам возможности досрочно выйти из программы без потери дохода и с полным возвратом взносов через три-пять лет. Однако к такой возможности клиенты прибегают редко, отмечает заместитель гендиректора НПФ «Ренессанс Накопления» Анна Перевязкина. Это связано с тем, что выкупная сумма может быть меньше размера внесенных средств, а право на получение государственной поддержки после получения выкупной суммы навсегда утрачивается клиентом по всем договорам долгосрочных сбережений.

Правительство совместно с депутатами и участниками пенсионного рынка продолжает изучать способы поддержки программы и привлечения в нее новых граждан.

11 июня Госдума в первом чтении уже одобрила законопроект о предоставлении налоговых льгот работодателям, которые софинансируют взносы своих сотрудников в ПДС. Эти средства можно будет учитывать как расходы и вычитать из налоговой базы по налогу на прибыль. Такая мера «будет стимулировать компании активно участвовать в формировании пенсионных накоплений работников и поспособствует развитию рынка долгосрочных сбережений, делая участие в ПДС более выгодным и массовым», отмечает Анатолий Аксаков.

Кроме того, рассматривается возможность развития детского направления в ПДС. Сейчас обсуждается возможность разрешить направлять средства материнского капитала в ПДС на счет, открытый на имя ребенка, заявил “Ъ” глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Среди стимулов заместитель гендиректора НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» Ирина Баранова также выделяет увеличение налогового вычета с 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. на родителя, если он делает взносы на договор ПДС, открытый на ребенка.

Участники рынка выдвигают и свои предложения. Как отмечает гендиректор «НПФ Альфа» Лариса Горчаковская, «сейчас программа наиболее востребована у людей более старшего возраста», поэтому можно было предложить налоговый вычет для людей в предпенсионном возрасте.

Кроме того, обсуждается и радикальное решение проблемы — автоматический перевод пенсионных накоплений из НПФ в программу долгосрочных сбережений (см. “Ъ” от 19 июня).

Как уточнил Анатолий Аксаков, граждане сами смогут выбирать, в какой фонд будут переведены их средства, а если же решение принято не будет, средства будут переведены в один НПФ, выбранный «на конкурсной основе». Однако, по его словам, «эта идея была предложена для организации дискуссии — без конкретных сроков и оформленных предложений» и «ни в правительстве, ни в ЦБ не обсуждается и не считается актуальной».

В целом эксперты уверены в росте числа договоров по программе ПДС в ближайшее время. По их оценке, к концу года количество договоров может достичь 10 млн, что превысит число участников программ НПО. По оценке Руслана Вестеровского, объем договоров по ПДС в их фонде к концу 2025 года вырастет до 5–6 млн — больше, чем суммарное число контрактов по ПДС, заключенных со всеми фондами на данный момент.

Вместе с тем в отношении дальнейшего развития НПО участники рынка не так оптимистичны.

В ПДС есть дополнительные бонусы в виде налогового вычета, возможность досрочного использования средств, а также софинансирования от государства. «В НПО всех этих преимуществ нет»,— констатирует госпожа Горчаковская. Впрочем, как считает господин Недбай, сегмент сохранит устойчивость по сборам, продолжая развиваться среди корпоративных клиентов. В то же время ОПС ожидают сокращения, учитывая, что новые поступления заморожены больше десяти лет назад. «Потенциальное сокращение активов фонда означает для него снижение прибыльности»,— отмечает Павел Митрофанов. Впрочем, по оценке Аркадия Недбая, «горизонт сокращения ОПС — 15 лет и более».

Андрей Ковалёв