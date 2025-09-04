Добавка к пенсии

Доля клиентов НПФ, которые получили от государства максимальные 36 тыс. руб. в рамках софинансирования программы долгосрочных сбережений (ПДС), за 2024 год достигла 40% от общего количества участников. Уже по итогам 2025 года она может заметно вырасти, в том числе на фоне активного участия в программе «молодых» фондов. Впрочем, объемы софинансирования зависят не только от взносов, но и от доходов клиентов, что следует учитывать при вступлении в ПДС.

Согласно оперативному опросу НПФ, максимальное софинансирование от государства за 2024 год (в размере 36 тыс. руб.) в среднем получили около 40% вкладчиков. При этом наибольшая доля клиентов с максимальным софинансированием в «Газфонд Пенсионные накопления» и «ВТБ Пенсионный фонд», где этот показатель составил 62%: в «Газфонд Пенсионные накопления» такое софинансирование получили 75,5 тыс. человек, а в «ВТБ Пенсионный фонд» — 372 тыс. человек. «Текущий процент граждан, получивших максимальный размер выплат, является вполне ожидаемым, учитывая, что многие только начинают свое участие в программе»,— заявила заместитель гендиректора «Газфонд Пенсионные накопления» Ирина Баранова.

При этом у крупнейшего фонда по объему привлеченных средств по ПДС — НПФ Сбербанка — максимальный объем софинансирования получили 670 тыс. человек (37%). В других фондах показатель ниже. Однако это объясняется тем, что программа была запущенна в фонде только в конце ноября прошлого года и функционировала менее двух месяцев, тогда как средства по софинансированию в 2025 году государство начисляет только соразмерно тем средствам, которые были переведены до конца 2024 года, пояснили в «Альфа НПФ».

Минфин перечислил средства операторам программы 29 августа в размере около 52 млрд. При этом в НПФ Сбербанка, где всего заключено более 3,5 млн договоров по ПДС, средства софинансирования получили 1,8 млн клиентов на сумму более 32 млрд руб. В «ВТБ Пенсионный фонд» (около 1 млн человек), софинансирование получили более 600 тыс. клиентов на сумму 15,5 млрд руб., уточнил гендиректор фонда Андрей Осипов. По данным Минфина, всего получателями софинансирования в 2025 году стали около 2,6 млн человек. По данным ЦБ, к середине года общее число участников программы превысило 5,4 млн человек, а общий объем средств — 414 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 августа).

Накопления в ПДС формируются за счет добровольных взносов физлиц и ранее сформированных ими пенсионных накоплений в рамках 15-летнего договора с НПФ. Для участников предусмотрено государственное софинансирование на сумму до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет, при налоговом вычете со взносов на сумму до 400 тыс. руб. в год. Всего в России действуют 35 операторов ПДС, при этом более 80% договоров по программе сосредоточены вокруг НПФ госбанков — Сбербанка и ВТБ.

Участники рынка обращают внимание, что при перечислении софинансирования учитывается не только объем взносов, но и доходы клиента — при среднемесячном доходе в 80 тыс. руб. полагается господдержка из расчета 1:1, при доходе 80–150 тыс. руб.— 1:2, при доходе выше 150 тыс. руб.— 1:4. При этом учитывается не только заработная плата вкладчика, но и другие источники дохода, включая премии, доходы от инвестиций, сдачу в аренду жилья и так далее. Незнание таких нюансов во многом стало причиной снижения доли клиентов с максимальным софинансированием, отмечают участники рынка. Кроме того, ряд фондов, особенно образованных в прошлом году, резко нарастили привлечение клиентов. В частности, по итогам июля «НПФ Альфа» количество участников ПДС превысило 85 тыс. человек, в НПФ «Т-Пенсия» — 200 тыс. человек.

Эксперты считают, что такие результаты выглядят неплохо. «Люди попробовали, получили деньги. Теперь у фондов появилась возможность привлекать клиентов вкладывать больше ради увеличения софинансирования, а клиенты получили аргументы повышать взносы»,— считает гендиректор «Эксперт бизнес-решений» Павел Митрофанов.

Андрей Ковалёв