НПФ «Будущее» завершил присоединение шести пенсионных фондов

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее» заявил о присоединении к нему пенсионных фондов «Достойное будущее», «Большой», «Телеком-Союз», «Перспектива», «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова» и «Федерация». Реорганизация завершилась 17 сентября.

Все НПФ входят в группу компаний «Регион». Общее количество клиентов нового НПФ составит более 8,5 млн человек, а объем пенсионных активов под управлением превышает 760 млрд руб. Таким образом, фонд занял четвертое место по объему пенсионных активов после «ВТБ Пенсионного фонда», НПФ Сбербанка, «Газфонда Пенсионные накопления».

Как отметили в НПФ «Будущее», объединенный фонд «продолжит исполнение всех обязательств перед клиентами присоединенных фондов»: договоры по всем программам пенсионного страхования продолжат действовать, их условия не изменятся, выплаты будут осуществляться в том же объеме. При этом все цифровые сервисы поглощенных фондов уже перенесены на его сайт.

При этом крупнейший актив группы «Регион», НПФ «Эволюция», не вошел в периметр объединения. На начало сентября количество участников этого фонда превышало 216 тыс. человек. Кроме того, около 1,8 млн человек формируют в нем пенсионные накопления. Размеры пенсионных резервов превышали 236 млрд руб., а пенсионных накоплений — 210 млрд руб.

Андрей Ковалёв