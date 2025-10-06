В Армении создан департамент европейской интеграции

При МИД Армении создан департамент европейской интеграции. Структура будет отделена от департамента по делам Европы. Указ подписал премьер-министр Никол Пашинян.

В апреле президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении страны вступить в Евросоюз. По словам Никола Пашиняна, документ — это не официальная заявка на членство. Он лишь отражает стратегический курс на углубление партнерства с ЕС. Решение о присоединении требует проведения референдума и согласия всех членов Евросоюза.

Власти Армении разработали стратегию и программу реформ, которые будут реализовываться, пока страна не будет соответствовать необходимым критериям для вступления в ЕС. При этом со стороны Евросоюза приглашения на вступление Армении не было. Россия считает невозможным одновременное членство Еревана в ЕС и Евразийском экономическом союзе.