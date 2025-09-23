Пашинян: Армения может не стать членом Евросоюза

Вступление Армении в Евросоюз (ЕС) не гарантировано даже при полном выполнении всех требований и достижении европейских стандартов. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на форуме демократии в Ереване.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters Никол Пашинян

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Глава армянского правительства подчеркнул, что главная задача — добиться соответствия стандартам ЕС в ключевых сферах управления и общественной жизни. «Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша главная задача — соответствовать стандартам ЕС, потому что когда мы достигнем этого, примут нас — хорошо, не примут — у нас будет свой результат»,— добавил господин Пашинян (цитата по Armenpress).

Премьер Армении также обратил внимание на важность принятого в апреле закона о начале процесса вступления в ЕС. При этом, уточнил господин Пашинян, этот закон не равен официальной заявке на членство, а лишь отражает стратегический курс на углубление партнерства с Евросоюзом. Окончательное решение о присоединении требует проведения референдума и согласия Евросоюза и всех его членов.