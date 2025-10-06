В служебной квартире экс-депутата Госдумы от Ростовской области прошли обыски

В служебной квартире бывшего депутата Госдумы от Ростовской области Юрия Напсо прошли обыски. Об этом стало известно «Ъ».

По версии следствия, именно там Юрий Напсо изнасиловал свою 19-летнюю помощницу. Следователи изъяли из квартиры экс-депутата несколько предметов, которые могут иметь отношение к преступлению.

25 сентября 2025 года СКР возбудил уголовное дело против бывшего депутата по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и объявил его в розыск.

Следствие полагает, что Юрий Напсо совершил преступление в марте 2023 года, а потом вылетел из Минска в Ереван, после чего не возвращался в Россию. Экс-депутат, в свою очередь, заявил, что давно находится за границей на лечении в ОАЭ и якобы подтвердил это медицинскими документами. Он также выразил сомнение в правомерности подозрений, отметив, что считает их ложными.

Юрий Напсо был депутатом Госдумы с 2007 года, представляя ЛДПР. Он был лишен мандата в апреле 2025 года из-за многократных прогулов, не появляясь на заседаниях более двух лет.

Мария Хоперская