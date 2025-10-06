Жилье экс-депутата Напсо обыскали по делу об изнасиловании

Правоохранители провели обыски в служебной квартире бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, узнал «Ъ». Его подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы.

Несмотря на то что предполагаемое преступление было совершено в марте 2023 года, «какие-то следы инцидента, в том числе биологические, могли сохраниться, поскольку хозяин квартиры спешно уехал и больше там не появлялся», пояснил источник «Ъ» в правоохранительных органах. Из квартиры были изъяты несколько предметов, возможно, имеющих отношение к преступлению.

В разговоре с «Ъ» Юрий Напсо отрицал, что в его квартире прошли обыски. «Ни помощница, ни какая-либо другая женщина не предъявляла мне претензий в связи с якобы домогательствами»,— добавил он.

С апреля 2023 года Юрий Напсо находится за пределами России, сначала он уехал в Минск, затем — в Ереван. В мае Госдума прекратила его полномочия из-за длительного отсутствия на заседаниях. СКР объявил бывшего депутата в розыск и возбудил в отношении него дело об изнасиловании. ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управделами президента России обратилось в суд с иском о выселении Юрия Напсо и его семьи из служебной квартиры.

