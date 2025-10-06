В Сочи прибыли все самолеты, ушедшие на запасные аэродромы

Все самолеты, ранее ушедшие на запасные аэродромы из-за временных ограничений в Сочи, прибыли в аэропорт города. Терминал работает по фактическому расписанию после снятия ограничений, которые действовали в ночь на 6 октября, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Сочи были введены в ночь на 6 октября и сняты около 07:02 мск. Аналогичные меры действовали в Краснодаре и Геленджике.

После возобновления работы терминала в Сочи началась разработка расписания с учетом произошедших изменений. Прибывающие рейсы принимаются по мере их прилета, а вылеты осуществляются в порядке очередности и готовности воздушных судов.

На утро понедельника 26 рейсов все еще задерживались более чем на два часа. Экипажи пяти самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы и после получения разрешений вылетели в Сочи. Совместно с авиакомпаниями ведется работа по устранению задержек и восстановлению расписания полетов.

В пресс-службе аэропорта отметили, что для пассажиров, ожидающих вылета, созданы комфортные условия. В залах ожидания стало больше мест, предоставлены пледы, матрасы и коврики. Также установлены питьевые фонтанчики. Для семей с детьми открыта специальная комната матери и ребенка. На территории аэропорта работают менеджеры по гостевому сервису, готовые оказать помощь пассажирам.

Алина Зорина