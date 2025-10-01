Между Сочи и Имеретинским курортом запустили 26 дополнительных электричек

С 1 октября на маршруте Сочи — Имеретинский курорт начали курсировать 26 дополнительных ежедневных электропоездов «Ласточка», соединяющих центр города с Сириусом через Мацесту, Хосту и Адлер. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Запуск состоялся на железнодорожной станции Имеретинский курорт. В мероприятии приняли участие заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин и руководство компании-перевозчика.

По словам Вячеслава Бауэра, это событие имеет большое значение. Он отметил, что в Сочи и Сириусе наблюдается высокая нагрузка на дороги, особенно в туристический сезон, где расположены международный аэропорт, крупные санаторно-курортные объекты и популярные туристические места. Он добавил, что пассажир, выбравший электропоезд, уменьшает количество автомобилей на трассе. Ожидается, что новый график движения побудит как гостей, так и жителей использовать экологически чистый и быстрый транспорт, что улучшит транспортную ситуацию в Большом Сочи. Также он подчеркнул важность железнодорожного транспорта в интермодальном сообщении, когда пассажиры могут пересесть с электрички на комфортабельный автобус для удобного достижения конечного пункта.

Первый рейс из Сочи отправляется ежедневно в 5:25, а из Имеретинского курорта — в 3:51. Последний рейс из Сочи отправляется в 00:15, а обратно — в 23:15.

Расписание можно найти на сайтах РЖД и «Кубань Экспресс-Пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на информационных стендах и по телефону горячей линии РЖД 8-800-775-00-00.

Мария Удовик