Журналист-иноагент Тихон Дзядко заочно арестован

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца с момента экстрадиции главного редактора телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко (признан в России иноагентом). Его обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело о фейках против журналиста возбудили в июле этого года, фигурантами по нему проходят работницы телеканала Екатерина Котрикадзе и Валерия Ратникова (обе признаны иноагентами). По данным следствия, обвиняемые опубликовали материал с ложной информацией о действиях ВС России против мирных жителей Украины.

Помимо этого, господин Дзядко (иноагент) с апреля находится в розыске за уклонение от обязанностей иноагента. Он не направлял в Минюст отчеты о своей деятельности. Фигуранту дважды назначали административный штраф за нарушение закона об иностранных агентах.

2 октября Головинский суд заочно арестовал Екатерину Котрикадзе (иноагент). Ранее МВД объявило ее в розыск. Валерию Ратникову (иноагент) полиция объявила в розыск 5 сентября.

Никита Черненко