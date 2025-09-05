Журналистку-иноагента Екатерину Котрикадзе объявили в розыск
В электронной базе розыска МВД появилась карточка журналистки телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Екатерины Котрикадзе (внесена в реестр иноагентов). По какой уголовной статье разыскивают фигурантку, не сообщается.
Журналистка Екатерина Котрикадзе (внесена в реестр иноагентов)
Фото: Из личного архива
Сегодня МВД также объявило в розыск другую журналистку «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Валерию Ратникову (иноагент). Ведомство также не указало, какую статью УК ей инкриминируют.
Обе сотрудницы СМИ проходят фигурантами по делу о распространении фейков о ВС РФ, возбужденному в июле этого года. Вместе с ними обвиняется главный редактор телеканала Тихон Дзядко (иноагент). По версии следствия, журналисты опубликовали материал с фейками о действиях российских военнослужащих против украинских мирных жителей.