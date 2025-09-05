МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Валерию Ратникову

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь» (признан нежелательной организацией и иностранным агентом) Валерию Ратникову (объявлена иноагентом). Соответствующая карточка была опубликована в электронной базе МВД.

По какой уголовной статье разыскивается журналистка не уточняется.

В июле СКР возбудил уголовное дело против главного редактора телеканала «Дождь» (объявлен иноагентом) Тихона Дзядко (объявлен иноагентом). Его обвинили в распространении фейков о ВС России и нарушении закона об иноагентах.