Журналистку-иноагента Котрикадзе заочно арестовали по делу о военных фейках

Головинский суд Москвы заочно арестовал журналистку телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Екатерину Котрикадзе (объявлена иноагентом). Ее обвинили в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

Журналистке вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ. По делу также проходят главред телеканала Тихон Дзядко (объявлен иноагентом) и сотрудница Валерия Ратникова (объявлена иноагентом). По версии следствия, журналисты опубликовали материал с фейками о действиях российских военнослужащих против украинских мирных жителей.

В сентябре МВД России объявило Екатерину Котрикадзе (признана иноагентом) в розыск. Журналисты Валерия Ратникова (объявлена иноагентом) и Тихон Дзядко (объявлен иноагентом) также находятся в розыске.