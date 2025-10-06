В Ростовской области убрали более 60% сахарной свеклы

Аграрии Ростовской области к 1 октября убрали 62,3% сахарной свеклы, валовой сбор составил 161,9 тыс. тонн при урожайности 145,1 ц/га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края

По информации ведомства, площадь посевов сахарной свеклы в регионе в 2025 году составила 17,6 тыс. га, что на три тыс. га меньше, чем годом ранее. Аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, которые изменили традиционные сроки начала работ. На юге области посевы серьезно пострадали от засухи.

«Основными производителями корнеплода в регионе выступают сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства. Для посадки в области используют гибриды «СоюзСемСвекла»: «Бриз», «Буря», «Волна», «Молния», «Прилив», «Скала», «Стихия», «Цунами. На высокий выход сахара при переработке овоща влияют: содержание сахарозы, загрязненность корнеплодов, присутствие несахаров»,— пояснили в пресс-службе.

По данным на 6 октября, в России собрано около 22,7 млн тонн сахарной свеклы — это на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что почти во всех регионах страны уборка и переработка сахарной свеклы начались на несколько дней раньше прошлогодних сроков.

Валентина Любашенко