В Ростовской области убрали 18% площадей сахарной свеклы

В Ростовской области площадь посевов сахарной свеклы сократилась до 17,6 тыс. га в 2025 году против 20,6 тыс. га в 2024 году. На четвертое сентября аграрии убрали 21,2% от общей площади посевов, что составило 3,2 тыс. га. Валовой сбор достиг 32,3 тыс. тонн при урожайности 75,2 ц/га. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, основными производителями корнеплода в регионе выступают сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства. Для посадки в области используют гибриды «СоюзСемСвекла»: «Бриз», «Буря», «Волна», «Молния», «Прилив», «Скала», «Стихия», «Цунами».

«При выборе сорта свеклы учитывают сроки созревания, то, сколько урожай может храниться в течение года, вкусовые качества. В сезоне 2025 года аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, что изменило традиционные сроки начала работ. На юге Ростовской области на посевы сильно повлияла засуха»,— поясняют в пресс-службе.

Согласно предоставленным «Ъ-Ростов» сведениям, почти во всех регионах страны уборка и переработка сахарной свеклы начались на несколько дней раньше прошлогодних сроков. Ожидается, что с учетом переработки мелассы и сиропа в этом сезоне будет произведено более 6,6 млн тонн сахара против 6,3 млн тонн в сезоне 2024-2025 годов.

Валентина Любашенко