Спрос на посуточную аренду квартир в Новороссийске увеличился вдвое

За год в Новороссийске количество бронирований посуточного жилья увеличилось вдвое. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

По данным аналитиков, средняя стоимость ночи в Новороссийске за год увеличилась на 18%. Цена достигла 3,9 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в августе 2025 года число бронирований в Геленджике увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аренда жилья в городе стала дороже на 15%, достигнув в среднем 6,5 тыс. руб. за сутки.

Алина Зорина