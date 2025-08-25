Спрос на жилье в Геленджике в августе вырос на 20%

в августе 2025 года число бронирований в Геленджике увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аренда жилья в этом курортном городе стала дороже на 15%, достигнув в среднем 6,5 тыс. руб. за сутки. Это сделало Геленджик даже дороже Сочи, где средняя ставка составила 5,9 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ЮMoney и «Суточно.ру».

В целом по России спрос на отдых в санаториях в августе вырос на 22%, а средний чек в этом сегменте поднялся на 13% — до 20,5 тыс. руб. Оборот сектора увеличился на 38%. Также значительно выросло число бронирований в гостиницах — на 47%, а их средний чек составил 14,8 тыс. руб.

Среди самых популярных городов у туристов стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Средняя стоимость аренды жилья по стране поднялась на 9% до 5 тыс. рублей в сутки.