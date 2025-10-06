Минфин дополнительно выделит средства на борьбу с БПЛА

Минфин выделит дополнительные средства на борьбу с беспилотниками и усиление безопасности приграничных регионов. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.

Совфед рассматривает проект бюджета на 2026 год и период 2027–2028 годов. По словам министра, в бюджете учтены необходимые силовым ведомствам ресурсы. «Дополнительные средства направлены на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности в приграничных и новых регионах»,— уточнил господин Силуанов (цитата по ТАСС).

Правительство внесло бюджетный пакет на рассмотрение Госдумы 29 сентября. Власти планируют выделить более 12,9 трлн руб. из федерального бюджета на национальную оборону в 2026 году. В 2027-м на национальную оборону будет направлено более 13,5 трлн руб., в 2028-м — более 13 трлн руб. На 2025 год были заложены расходы в 13,49 трлн. руб.

